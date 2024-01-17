İsrail\'in saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 103. güne girildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki sivillere ait evleri hava saldırıları ve topçu ateşleriyle hedef aldı. Yerel kaynaklara göre saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ayrıca Refah kentini de vurdu. Şabura Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda iki ev hedef alındı, 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi de ağır yaralandı.

İsrail'in 2 askeri daha öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de yürütülen kara operasyonunda 2 askerin daha öldüğü duyuruldu. Gazze'ye 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 192'ye yükseldiği belirtilirken, bin 135 askerin de yaralandığı aktarıldı. - HAN YUNUS