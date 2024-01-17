 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'in saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 103. güne girildi. İsrail ordusu ayrıca Refah kentini de vurdu. İsrail'in kara operasyonunda ise 2 asker daha hayatını kaybetti.

İsrail\'in saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti
17.01.2024 - 10:22,
Abone Ol

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 19 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 103. güne girildi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki sivillere ait evleri hava saldırıları ve topçu ateşleriyle hedef aldı. Yerel kaynaklara göre saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ayrıca Refah kentini de vurdu. Şabura Mülteci Kampı'na yönelik saldırıda iki ev hedef alındı, 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirdi, 10'dan fazla kişi de ağır yaralandı.

İsrail'in 2 askeri daha öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de yürütülen kara operasyonunda 2 askerin daha öldüğü duyuruldu. Gazze'ye 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 192'ye yükseldiği belirtilirken, bin 135 askerin de yaralandığı aktarıldı. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika


11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:04
MİT'in internet sitesindeki 'Vatan için her an her yerde' yazısı değişti MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:00
Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58
Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57
Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31
Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu

Son Dakika
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
10:58 Bu gece yarısından itibaren otogaza (LPG) 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
10:57 Dolar/TL, 30,12 seviyelerinde işlem görüyor
10:31 Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
10:30 Mansur Yavaş'tan emeklilere destek sözü! Her ay yapılacak ödemeleri tek tek paylaştı
10:28 Beşiktaşlı Valentin Rosier, Nice'e transfer olmak için İstanbul'dan ayrıldı
10:27 Diziler peş peşe final yapıyor! Ne Gemiler Yaktım da ekran macerasını bitiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 11:53:28. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarında 19 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement