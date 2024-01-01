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İsrail saldırısında hayatını kaybeden sivil savunma çalışanının cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İsrail saldırısında hayatını kaybeden sivil savunma çalışanının cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivil savunma çalışanının cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda en az 40 sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail saldırısında hayatını kaybeden sivil savunma çalışanının cenaze namazı kılındı
01.01.2024 - 16:35,
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivil savunma çalışanın cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı.

Gazze Şeridi'nde sivil savunma çalışanları da İsrail'in saldırılarının hedefi oluyor. İsrail, dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yaralıları kurtarmak için olay yerine giden sivil savunma ekibini hedef aldı. Saldırıda sivil savunma çalışanı Hammam Al-Ghoul hayatını kaybederken, Hassan Jaber ise yaralandı. Cansız bedeni Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesine getirilen Al-Ghoul'un cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana en az 40 sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail saldırısında hayatını kaybeden sivil savunma çalışanının cenaze namazı kılındı - Son Dakika


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