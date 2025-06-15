İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 14'e yükseldi.
İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 14'e yükseldiği duyuruldu. İsrail'in Bat Yam kentinde vurulan bir binada en az 7 kişi öldü.
İran Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında şu ana kadar 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 kişinin de yaralandığını açıkladı. - TEL AVİV
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail-Iran Çatışmasında Ölü Sayısı 14'e Yükseldi - Son Dakika
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