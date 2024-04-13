İsrail: İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak

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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde İsrail bağlantılı ticari gemiye el koymasının ardından yaptığı açıklamada, "İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak" dedi.

İran-İsrail arasındaki gerilim artıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail'le bağlantılı konteyner gemisine gerçekleştirdiği baskının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü Hagari, "İran, durumu daha da tırmandırmayı seçmenin sonuçlarına katlanacak. İsrail yüksek alarm durumuna geçti. İsrail'i İran'ın daha fazla saldırganlığından korumak için hazırlığımızı artırdık. Biz de karşılık vermeye hazırız" dedi. Hagari, "İsrail Savunma Kuvvetleri tüm senaryolara hazırlıklıdır ve İsrail halkını korumak için müttefiklerimizle birlikte gerekli adımları atacaktır" ifadelerini kullandı.

Gemiye el koyuldu

İran medyası kısa süre önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı yakınlarında ticari bir gemiye helikopterle operasyon gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Portekiz bandıralı ve İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'e ait Zodiac Grubu'na bağlı "MSC Aries" adlı konteyner gemisine el koyulduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti.

İsrail'in saldırısına İran'ın misilleme yapması bekleniyordu. - TEL AVİV