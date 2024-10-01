İsrail, İran Saldırısı Üzerine Hava Sahasını Kapatıldı

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İran'ın düzenlediği füze saldırısının ardından İsrail, Ürdün ve Irak hava sahasını kapattı.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattı. İsrail Havacılık Otoritesi, uçuşların İsrail dışındaki alternatif varış noktalarına yönlendirildiğini açıkladı.

Ürdün ve Irak da hava sahalarının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. - TEL AVİV