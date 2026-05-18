İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti

18.05.2026 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'ye yardım götüren 5 tekneye müdahale ederek aktivistlerin iletişimini kesti.

İsrail, Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'ndaki 5 tekneye müdahale etti.

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu'na İsrail askerleri saldırdı. Gazze'ye 250 mil uzaklıkta bulunan 54 tekne ve yaklaşık 400 kişinin katıldığı filoya müdahale etti. İsrail, uluslararası sularda bulunan toplamda 5 tekneye önce taciz etti ardından da müdahale ederek asker çıkardı. İlk olarak Sadabad adlı tekne müdahale eden İsrail askerleri, Kaktüs, Zodiaclar, Holy Blue ve Munki teknelerine müdahale edildi. Ayrıca, 22 tekne ile de irtibatın kesildiği açıklandı.

İsrail askerlerinin çıktığı 5 teknede Kanada, Belçika, Fransa Avusturalya, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Portekiz, Yunanistan ve Arnavutluk ABD, Danimarka, Güney Kore 13 farklı ülkeden 37 aktivist bulunuyor.

İsrail askerlerinin ilk müdahale ettiği Sadabad adlı teknede bulunan Hak-İş Başkanı Mahmut Aslan yaşananları anlatarak, "Sadabad gemisindeyiz. Siyonist katillerin gemileri yakımıza kadar geldiler. Jammer ile iletişimimizi kesti. Tekrar iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız can yelekleriyle her türlü saldırıya hazır. Bu istikamette Gazze'ye yürüyüşümüz devam ediyor. Şartlar ne olursa olsun Gazzeli kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgiye göre, Kıbrıs açıklarında uluslararası sularda siyonitler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Biz yolumuza devam devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:57
Survivor’da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:04:11. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.