İsrail\'le bağlantılı tankere İHA saldırısı

İngiliz deniz güvenliği şirketi Ambrey, Hindistan açıklarında seyreden İsrail'le bağlantılı bir tankere insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini, gemide yangın çıktığını duyurdu.

İngiltere merkezli deniz güvenliği şirketi Ambrey tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın batı kıyısında seyir halinde olan İsrail'le bağlantılı bir tankerin İHA ile hedef alındığı bildirildi. Liberya bandıralı olduğu belirtilen tankerde saldırı sonucu yangın çıktığı aktarıldı. Yangının mürettebat arasında can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldüğü ifade edildi.

Hint donanmasından bir yetkili ise medyaya yaptığı açıklamada, tankerden sabah saatlerinde gelen yardım talebine yanıt verdiklerini belirterek, "Mürettebatın ve geminin güvenliği sağlandı" ifadelerini kullandı. Hint yetkili, bir savaş gemisinin de bölgeye gönderildiğini söyledi.

Hint medyası, tankerin Suudi Arabistan'dan ham petrol taşıyan "MV Chem Pluto" olduğunu belirtti. Geminin kim tarafından hedef alındığı henüz bilinmiyor.

Husiler, Kızıldeniz'de İsrail ile ilişkili gemileri hedef alıyor

İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'deki gemileri İsrail'e doğru gitmemeleri konusunda uyaran Husiler, geçtiğimiz hafta Babülmendep Boğazı'ndaki Norveç bandıralı "STRINDA" adlı ticari tankeri seyir füzesiyle vurmuş, daha önce de İsrail'e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koyarken, iki ticari gemiye ise füze ve İHA saldırısı düzenlemişti. Alman Hapag-Lloyd ile Danimarkalı A.P. Moller-Maersk taşımacılık şirketleri ile petrol devi BP, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'deki sevkiyatlarını durdurmuştu. - YENİ DELHİ