İsrail ordusu Gazze İslam Üniversitesi\'ne ikinci kez saldırdı, 3 kişi öldü

İsrail ordusu Gazze İslam Üniversitesi'ne ikinci kez saldırdı, 3 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne ikinci kez saldırı düzenledi ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklara göre ölenler üniversite çalışanıydı; sabahki saldırıda 5 kişi yaralanmış, üniversite akademik faaliyetleri askıya almıştı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne ikinci kez saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin üniversitesi çalışanı olduklarını ifade etti. İsrail ordusu, sabah saatlerinde üniversiteyi saldırı düzenlemiş ve 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından üniversite, akademik faaliyetleri askıya almıştı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?