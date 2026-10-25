İsrail ordusu Gazze İslam Üniversitesi\'ne ikinci kez saldırdı, 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne ikinci kez saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin üniversitesi çalışanı olduklarını ifade etti. İsrail ordusu, sabah saatlerinde üniversiteyi saldırı düzenlemiş ve 5 kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından üniversite, akademik faaliyetleri askıya almıştı.