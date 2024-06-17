İsrail Parlamentosu Önünde Erken Seçim ve Esirlerin Serbest Bırakılması Talebi

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İsrail parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, erken seçim çağrısında bulunarak, hükümetten Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la anlaşmaya varılmasını talep etti.

İsrail'de erken seçim ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için hükümete baskılar devam ediyor. İsrail parlamentosu önünde toplanan binlerce kişi, erken seçim çağrısında bulunarak, hükümetten Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması için Hamas'la anlaşmaya varılmasını talep etti. Göstericiler, "Hayır, pervasız bir hükümeti kabul etmeyeceğiz" ve "Faşizme hayır" sloganları attı.

Göstericilerin, protesto kapsamında parlamentonun ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna yürümesi bekleniyor. - TEL AVİV