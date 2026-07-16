İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Devam Ediyor

16.07.2026 17:21
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İsrail ordusu Gazze'de son 24 saatte 3 kişinin ölümüne ve 28 yaralının olmasına neden oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı. Daha önceki İsrail saldırısında yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirdi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73 bin 250'ye yükseldi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Ayrıca daha önceki saldırılarda yaralanan 1 kişi de yaşamını yitirdi.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 127'ye, yaralı sayısı 3 bin 643'e ulaştı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam can kaybı 73 bin 250'ye, yaralı sayısı 173 bin 751'e yükseldi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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