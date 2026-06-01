İsrail Saldırıları Lübnan'da Can Kaybını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırıları Lübnan'da Can Kaybını Artırdı

01.06.2026 02:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da İsrail saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Ölü sayısı 3412'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyini hedef alan saldırılarında 3'ü kadın 8 kişinin daha öldüğünü, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında "katliam" yapıldığı belirtilerek, "Bu katliam, 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur" denildi.

Lübnan'da ölü sayısı en az 3 bin 412'ye yükselmişti

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 412'ye, yaralı sayısının ise 10 bin 269'ya yükseldiği bildirilmişti.

İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etmişti

İsrail ordusu, 28 Şubat'ta İran'a, 2 Mart'ta ise Lübnan'a yönelik saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyururken, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını duyurmuştu. İsrail, ateşkesi birçok kez ihlal ederek Lübnan'ın farklı bölgelerine çok sayıda saldırı düzenlemişti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail Saldırıları Lübnan'da Can Kaybını Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün’ün şehit olduğunu açıkladı Ankara'dan kahreden haber: Bakan Çiftçi, Astsubay Yusuf Ergün'ün şehit olduğunu açıkladı
Kanye West konseri havadan görüntülendi Kanye West konseri havadan görüntülendi
Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen
Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu Pencereden sıkılan kurşun duvardan sekti, yoldan geçen vatandaşı kafasından vurdu
Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul’da kırıldı Kanye West sahnede duyurdu: 118 bin kişiyle tüm zamanların rekoru İstanbul'da kırıldı
Diyarbakır’da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'da belediye otobüsü otomobili biçti: 2 kişi hayatını kaybetti

00:38
CHP’li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel’in yanıdır
CHP'li İBB Meclis üyeleri taraflarını belli etti: Yerimiz Özgür Özel'in yanıdır
23:54
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü “Valiyi arattırma bana“ diyerek tehdit etti
Emniyet şeridini gasbetti, kendisini uyaran sürücüyü "Valiyi arattırma bana" diyerek tehdit etti
22:59
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
Engelli kızın sosyal medyadaki feryadı kan dondurdu: Annem beni istismar ediyor, evden kaçacağım
22:00
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
20:52
Trump yanıtını gönderdi, İran’dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
18:30
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 02:57:50. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları Lübnan'da Can Kaybını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.