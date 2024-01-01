İsrail saldırılarında ölü sayısı 21 bin 978\'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 bin 978'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden ablukaya aldığı bölgeden dumanlar yükselmeye devam ederken, can kaybı da her geçen saat artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 21 bin 978'e, yaralı sayısının ise 57 bin 697'ye yükseldiğini aktardı.

İsrail saldırılarında 326 sağlık personelinin öldüğünü ve 104 ambulansın kullanılamaz hale geldiğini belirten Kudra, 150 sağlık kuruluşunun hedef alındığını, 30 hastanenin hizmetlerini durdurduğunu söyledi. Kudra ayrıca, 99 sağlık personelinin İsrail askerleri tarafından tutuklandığını duyurdu. - GAZZE