İsrail saldırılarından kaçan Filistinli aile cami enkazına sığındı - Son Dakika
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İsrail saldırılarından kaçan Filistinli aile cami enkazına sığındı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen bir Filistinli aile, saldırılarda yıkılan caminin enkazında barınmaya başladı. Refah kenti, İsrail bombardımanından kaçan bir milyonu aşkın yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

17.03.2024 20:50
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Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinli aile, saldırılarda yıkılan caminin enkazına sığındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 163 gündür devam ediyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinli bir aile, Refah kentinde saldırılarda yıkılan caminin enkazına sığındı.

Refah, Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde İsrail bombardımanından kaçan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor. İsrail, Refah'a yönelik kara harekatını henüz başlatmazken, şehri bombalamaya devam ediyor. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail saldırılarından kaçan Filistinli aile cami enkazına sığındı - Son Dakika

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