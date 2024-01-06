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İsrail saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi hedef aldığı saldırı sonucunda 18 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı ise kanalizasyon suyuyla dolarken, hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

İsrail saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybetti
06.01.2024 - 09:59,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi hedef aldığı saldırı sonu 18 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı ise kanalizasyon suyuyla dolarken, hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.

İsrail ordusunun havadan, karadan ve denizden ablukaya aldığı Gazze Şeridi'ne saldırıları 92. günde devam ediyor. Filistinli yerel kaynaklara göre İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El Manara Mahallesi'ndeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Cibaliye Mülteci Kampı kanalizasyon suyuyla doldu

Şiddetli yağışın etkili olduğu Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı ise sular altında kaldı, sokaklar kanalizasyon suyuyla doldu. Binlerce kişinin barındığı kampta hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor. - HAN YUNUS

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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