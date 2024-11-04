İsrail Saldırısında 4 Ölü, Mülteci Krizi Büyüyor - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 4 Ölü, Mülteci Krizi Büyüyor

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 472 bin kişi Suriye'ye göç etti.

04.11.2024 13:14
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İsrail güçlerinin Lübnan'ın kuzeyindeki Bekaa Vadisi'nde düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 23 Eylül'den bu yana tahmini 472 bin kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini bildirdi.

İsrail, Lübnan'daki saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İsrail güçleri, Lübnan'ın kuzeyindeki Bekaa Vadisi'ni hedef aldı. Machghara kasabasında gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki birçok noktaya da saldırılar düzenledi.

UNHCR'den göç açıklaması

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın tırmanmasının ardından 23 Eylül'den bu yana tahmini 472 bin kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği bildirildi. UNHCR, açıklanan sayının 32 bin 829 Lübnanlı mülteci ile ülkelerindeki iç savaşın patlak vermesinin ardından Lübnan'a kaçan 216 bin 369 Suriyeliyi kapsadığı belirtildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Bekaa Vadisi, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Suriye, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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