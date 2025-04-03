İsrail Saldırısında 9 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında 9 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarında Dera'da 9 sivil yaşamını yitirdi; Suriye'den kınama geldi.

03.04.2025 10:40
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İsrail ordusunun Suriye'nin güneybatısındaki Dera'da gerçekleştirdiği saldırı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in başkent Şam, Hama ve Humus dahil 5 farklı noktaya düzenlediği saldırılara tepki gösterilerek Suriye'nin egemenliğinin açıkça ihlal edildiği vurgulandı.

İsrail'in dün akşam Suriye'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırılarına Suriye Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Saldırıların kınandığı açıklamada, "İsrail güçleri, uluslararası hukuku ve Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ederek ülke genelinde 5 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı, Hama Askeri Havaalanı'nın neredeyse tamamen yıkılmasına, onlarca sivilin ve askeri personelin yaralanmasına yol açtı. Bu askeri gerilim, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve Suriye halkının acılarını daha da ağırlaştırmak için kasıtlı bir girişimdir" ifadeleri kullanıldı. Suriye'nin 14 yıllık iç savaştan sonra yeniden inşa çabası içinde olduğu bir dönemde tekrarlanan bu saldırıların, İsrail'in ülke içinde şiddeti normalleştirme ve toparlanma çabalarını baltalama yönündeki açık stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye ve İsrail'in saldırganlığını durdurması, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi yönünde baskı yapmaya çağırmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları bu gerilimi durdurmak ve daha fazla ihlali önlemek için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

Dera'da 9 sivil hayatını kaybetti

İsrail'in saldırılarına Dera Valiliğinden de açıklama geldi. Açıklamada, "İsrail işgalcilerinin dün gece Dera'nın batısındaki Nava kenti ile Tasil kasabası arasında yer alan Cubeyliye Barajı civarındaki ormana yönelik saldırısı sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu saldırıları kabul etti

İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, ordunun Suriye'nin Hama, Humus, Şam ve civarındaki askeri altyapı tesislerini vurduğu ve ülkenin güneyindeki Dera'ya bağlı Tasil bölgesinde operasyon düzenlediği aktarıldı. Bazı silahlı şahısların Tasil'deki İsrail birliklerine ateş açtığı, birliklerin ateşe karşılık verdiği, "karadan ve havadan" birkaç silahlı kişiyi "etkisiz hale getirdiği" öne sürüldü. Suriye'nin güneyindeki silah varlığının İsrail için tehdit oluşturduğu iddia edildi.

İsrail sınırına yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Tasil, İsrail ordusunun geçtiğimiz Aralık ayında Esad rejiminin devrilmesinden sonra girdiği İsrail-Suriye sınırındaki tampon bölgenin dışında yer alıyor. - DERA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Saldırısında 9 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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