İsrail ordusu Gazze\'deki saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 106'ya yükseldi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda evi hedef alınan El-Kuds Kanalı muhabiri Cebr Ebu Hedrus ile ailesinden 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hedrus'un ölümünün ardından İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 106'ya yükseldiği duyuruldu. Hedrus için onlarca meslektaşı sabah saatlerinde bir araya gelerek Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesinde cenaze namazı kıldı. - GAZZE ŞERİDİ