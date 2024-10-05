İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki mülteci kampına gerçekleştirdiği saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Said Atallah ve 3 aile üyesi, hayatını kaybetti.
İsrail, Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Hamas Hareketinin silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde Filistinli mültecilerin kaldığı Beddawi Mülteci Kampına gerçekleştirdiği saldırıda eşi ve 2 kızıyla birlikte öldürüldü. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Halkımıza, dökülen kanın intikamını alma sözü veriyoruz ve vereceğimiz cevabın sözden önce eylem olacağını teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İsrail'den saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail Saldırısında Hamas Lideri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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