İsrail Saldırısında Küçük Kız Hayata Tutundu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir insansız hava aracından (İHA) ateşlenen merminin kafasına saplandığı Lana el-Basous adlı Filistinli kız hayata tutundu.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarına aralıksız devam ederken işgal güçlerinin saldırılarının hedefi bu kez küçük bir kız oldu. İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısı sırasında ateşlenen bir mermi Lana el-Basous adlı Filistinli küçük kızın kafasına isabet etti. Dün yaşandığı belirtilen olayda kafasına sağlanan merminin çıplak gözle görüldüğü Lana el-Basous tedavi için hastaneye kaldırılırken küçük kızın durumunun stabil olduğu açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bin 332'ye, yaralananları sayısının ise 147 bin 643'e yükseldiği aktarılmıştı. - GAZZE