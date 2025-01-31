İsrail Saldırısında Ölen Türk İşçi İçin Aile Bekliyor - Son Dakika
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İsrail Saldırısında Ölen Türk İşçi İçin Aile Bekliyor

İsrail'deki hava saldırısında ölen Türk işçi Çınar Alp Baydenk'in ailesi cenazesini bekliyor.

31.01.2025 22:55
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İsrail'in hava saldırısında ölen Türk işçinin ailesi cenazeyi bekliyor

SAMSUN - Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken hava saldırısı sonucu öldüğü bildirilen 3 Türk vatandaştan biri olan Samsunlu Çınar Alp Baydenk'inailesi, cenazelerine biran önce kavuşmak için yetkililerden yardım bekliyor.

Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken ortadan kaybolan 3 Türk vatandaşının, İsrail hava saldırısında hayatlarını kaybettiği ortaya çıktı. Hayatını kaybeden vatandaşlardan biri olan Çınar Alp Baydenk'in Samsun'un Ayvacık ilçesi Kazancılı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin acılı bekleyişi sürüyor.

Çınar Alp Baydenk'in eşi Hatice Baydenk 21 gündür perişan olduklarını belirterek, "Eşim 2 sene İsrail'de çalıştı. Aniden sınır dışı edildiği için birkaç şirketten alacakları kalmıştı. Alacakları almak için 3 arkadaş tekrar İsrail'e gitmeye kalkıştı. Eşim Çınar Alp Baydenk'i çok merak ediyorum. '3 arkadaş öldü' dediler. Bu arkadaştan Sezer Özdemir'in ağabeyi İsrail'de çalışıyor. Ona bile ölüsünü göstermediler. Biz 3 Türk onlar mı değil mi, bizim cenazemiz mi değil mi bilmiyoruz. Yetkililere güveniyoruz. Bizlere yardım edeceklerini biliyoruz. Eğer onlarsa da biran önce Türkiye'ye gönderilmelerini istiyoruz. En hızlı şekilde göndermeleri istiyoruz. Lütfen bize yardım etsinler. İşlemleri hızlandırılsın. 21 gündür perişanız. 2 çocuğum var. 2 çocuğumla birlikte gecemiz gündüzümüz yok. Durmadan ağlıyoruz. İçimiz parçalanıyor. Eşimin cenazesi bir an önce Türkiye'ye gönderilsin" dedi.

"Gittiğinden ne eşinin ne de bizim haberimiz vardı"

Çınar Alp Baydenk'in babası Mehmet Baydenk, "Bunlar 3 arkadaş Lübnan'dan İsrail'e gitmeye kalkmışlar. Bunlar mı değil mi de tam bilmiyoruz. Bunların olup olmadığından endişe ediyoruz. '3 Türk vuruldu' diyorlar ama isimleri belli değil. Bunlar alacaklarını almak için gittiler. Gittiğinden ne eşinin de bizim haberimiz var" diye konuştu.

"Lütfen yardım edin"

Çınar Alp Baydenk'in kız kardeşi Ebru Altındaş, "Ağabeyim cenazesini biran önce istiyorum. Ölü ya da diri ağabeyimi bize getirin. Lütfen yardım edin" ifadelerini kullandı.

Baldızları da biran önce eniştelerinin cenazelerinin Türkiye'ye gönderilmesini talep etti.

Ailenin acılı bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Saldırısında Ölen Türk İşçi İçin Aile Bekliyor - Son Dakika

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