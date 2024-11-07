İsrail Savaş Uçakları Beyrut Havalimanını Vurdu - Son Dakika
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İsrail Savaş Uçakları Beyrut Havalimanını Vurdu

İsrail'in Beyrut Havalimanı yakınında düzenlediği hava saldırıları havalimanında hasara yol açtı.

07.11.2024 06:28
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İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarına düzenlediği saldırılar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği bildirildi.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez ülkenin hava trafiğini riske attı. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçaklarının Beyrut Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bölgelere bir dizi ağır bombardıman gerçekleştirdiği bildirildi. Yaşanan patlamalar nedeniyle havalimanında küçük çaplı hasar meydana geldiği aktarılırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Havalimanının faaliyette olduğu sırada piste yalnızca metrelerce uzaklıkta meydana gelen patlamalar amatör kameralara yansıdı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Savaş Uçakları Beyrut Havalimanını Vurdu - Son Dakika

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