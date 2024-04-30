İsrail Tankı Tarafından Vurulan İki İsrailli Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Tankı Tarafından Vurulan İki İsrailli Asker Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden 2 İsrailli askerin, İsrail ordusuna ait bir tanktan açılan ateş sonucu öldüğü tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucunda, Yiftah Tugayı'na ait bir tankın belirlenen bölgenin dışındaki bir binaya ateş açması sonucu askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği kara harekatında bugüne kadar 263 asker kaybedildi.

30.04.2024 20:39
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Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden 2 İsrailli askerin, İsrail tankından açılan ateş sonucu öldüğü tespit edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 207 gündür devam ederken, İsrail ordusu, Gazze'de kendi askerlerini vurdu. Gazze Şeridi'nde geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden 2 İsrailli askerin, yürütülen soruşturma kapsamında İsrail ordusuna ait bir tanktan bulundukları binaya açılan ateş sonucu öldükleri tespit edildi.

Yiftah Tugayı'na ait bir tankın, belirlenen bölgenin dışındaki binaya yaptığı ateş sonucu askerlerin öldüğü ifade edildi. Binada, açılan ateş sırasında hayatlarını kaybeden 28 yaşındaki Ido Aviv ve 37 yaşındaki Kalkidan Meharim'in dışında çok sayıda askerin de bulunduğu açıklandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği kara harekatında bugüne kadar 263 asker kaybetti. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Tankı Tarafından Vurulan İki İsrailli Asker Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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