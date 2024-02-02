İsrailli Komutanlar Gazze\'de Terk Edilen Evleri Yakma Emri Verdi

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İsrail gazetesi Haaretz, İsrailli komutanların askerlere Gazze'de terk edilen evleri ateşe vermeleri emrini verdiğini, son haftalarda yüzlerce binanın yakıldığını bildirdi.

İsrail ordusu ayrım gözetmeksizin havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in en eski gazetelerinden Haaretz yayımladığı özel haberinde, Gazze Şeridi'nde görev yapan komutanların İsrail askerlerine savaş nedeniyle Filistinlilerin terk ettiği evleri "yasal onay almadan" yakma emrini verdiğini ifade etti. İsrail askerlerinin komutanlarının emriyle son haftalarda yüzlerce binayı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği, yakılan evlerin istihbarat bilgilerine göre seçildiği aktarıldı. Haberde, operasyona liderlik eden 3 komutanın Gazze'de ev yakmanın "yaygın bir uygulama" haline geldiğini doğruladığı vurgulandı. İsrailli bir askerin sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen görüntüde, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampında evlerin ateşe verildiği anlar yer aldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, onay alınmadan yapılan yıkım faaliyetinin inceleneceği duyuruldu. - GAZZE