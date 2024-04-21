İsrailli yerleşimci Filistin bayrağına tekme attı, bayrak patladı - Son Dakika
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İsrailli yerleşimci Filistin bayrağına tekme attı, bayrak patladı

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir İsrailli yerleşimci, aslında bir bubi tuzağı olan Filistin bayrağına tekme attığı sırada bayrak patladı. İsrailli hafif şekilde yaralandı.

21.04.2024 13:29
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Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrailli bir yerleşimci aslında bir bubi tuzağı olan Filistin bayrağına tekme attığı sırada, bayrağa bağlı bomba infilak etti.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları aralıksız devam ediyor. Sivilleri hedef alan İsrail güçleri havadan, karadan ve denizden bölgeyi kuşatarak vuruyor. İsrail baskınlarının yoğun olduğu Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Ramallah'ın doğusundaki Binyamin bölgesinde seyir halindeki bir Yahudi yerleşimci, toprağa dikili bir Filistin bayrağını görünce durdu ve aracından inerek bayrağa tekme attı. Aslında bir bubi tuzağı olan bayrak, tekmenin ardından infilak etti. Hafif şekilde yaralanan İsrailli, olay yerinde tedavi edildi. - RAMALLAH

Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, Ramallah, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrailli yerleşimci Filistin bayrağına tekme attı, bayrak patladı - Son Dakika

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