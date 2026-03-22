İstanbul'a Dönüş Yolu Trafikte Zor Geçiyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul’a Dönüş Yolu Trafikte Zor Geçiyor

22.03.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul’a dönüşte trafik yoğunluğu artarak sürücüler zor anlar yaşıyor.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğunda artış yaşanırken, özellikle gişelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren İstanbulluların dönüş yolculuğu bayramın son günü itibarıyla yoğunlaştı. Özellikle akşam saatlerine doğru artan araç sayısı nedeniyle kentin ana giriş arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu Yakası'ndan İstanbul'a giriş yapmak isteyen çok sayıda araç, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu üzerinde yoğun bir trafik oluşturdu. Özellikle gişelerde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler uzun süre direksiyon başında beklemek zorunda kaldı. Otoyol üzerindeki bazı noktalarda ise maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı görüldü. Bayram trafiği yoğunluğunun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 18:14:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.