İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Adliye önünde alınan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi.

22.03.2025 20:52  Güncelleme: 21:47
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İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona eren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 91 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

34 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan 30, terör suçları Soruşturma Bürosu'ndan ise 4 savcı olmak üzere toplam 34 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE ALINAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adliye dışında da polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye dışında alınan güvenlik önlemi ve bekleyenler dron kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Adalet Sarayı önünde alınan güvenlik önlemleri havadan görüntülendi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • 7zj852gywf:
    akp den biri onun yerinde olsaydı bu kadar önlem almazdınız . 248 11 Yanıtla
    Ghost Riley:
    iceri almayi birak savciya gitmezdi (bakiniz melih gokcek) 2 0
  • Remzi Ozdemir:
    Bunların hepsi belediye çalısanları ve akrabaları 8 178 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    ulan 2. defa sildiniz caglayan adliyesi guvenlik onlemi haberini 3. kere yayinlamissiniz. noldu lan gt killari sansurunuze ragmen millet yazip begeniyor degil mi. al 4. kere tekrar yayinla istersen 20 kere yayinla. sictiniz olum siz 2 1 Yanıtla
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