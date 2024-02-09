İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili propaganda yapan milletvekili adayı gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili propaganda yapan milletvekili adayı gözaltına alındı

İstanbul Adliyesi\'ndeki terör saldırısıyla ilgili propaganda yapan milletvekili adayı gözaltına alındı

Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Muslum Koyun, İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen terör olayı hakkında sosyal medyadan propaganda yaptığı gerekçesiyle özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı. Muslum Koyun'un, DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı hakkında sosyal medyada propaganda yaptığı belirlendi.

09.02.2024 23:36
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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili propaganda yapan milletvekili adayı gözaltına alındı

ESKİŞEHİR - İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen terör olayı hakkında sosyal medyadan propaganda yaptığı belirlenen Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili Adayı Muslum Koyun, özel harekat operasyonu ile gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bu sabah Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sokak üzerinde bir eve yapılan operasyonda, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde Yeşil Sol Parti Eskişehir 3. Sıra Milletvekili Adayı olan Muslum Koyun gözaltına alındı.

Muslum Koyun'un, 6 Şubat'ta İstanbul Adliyesinde DHKP/C terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü polis 5 kişinin de yaralandığı terör saldırısı hakkında sosyal medyada propaganda yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Muslum Koyun'un, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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