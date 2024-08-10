Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü

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İstanbul Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Şahıs, olay yerinde polis tarafından olayda kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde yaşandı. Serpil Gül (35) sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Harun Gül (40) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışmalarına başlarken, olayın faili eşi ise silahıyla birlikte gözaltına alındı.

"YAPMA" DİYEREK DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan; cinayet anı mahalledeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Harun Gül'ün art arda ateş ettiği anlar ve çevredekilerin "Yapma şerefsiz" diye bağırmaları yer aldı.