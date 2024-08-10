Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü

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İstanbul'da sokak ortasında korkunç bir cinayet işlendi. Harun Gül, kaçmaya çalışan eşini defalarca kurşunlayarak öldürdü. Olay anı anbean kameraya yansıdı.

10.08.2024 14:36  Güncelleme: 16:01
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İstanbul Arnavutköy'de bir kadın tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Şahıs, olay yerinde polis tarafından olayda kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde yaşandı. Serpil Gül (35) sokakta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşi Harun Gül (40) tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konuyla ilgili çalışmalarına başlarken, olayın faili eşi ise silahıyla birlikte gözaltına alındı.

"YAPMA" DİYEREK DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Öte yandan; cinayet anı mahalledeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Harun Gül'ün art arda ateş ettiği anlar ve çevredekilerin "Yapma şerefsiz" diye bağırmaları yer aldı.

Karısını sokak ortasında defalarca kurşunlayarak öldürdü! Mahalleli çığlık çığlığa izledi
Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
Kaynak: İHA

istanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

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