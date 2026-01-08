Arnavutköy'de çatı 30 metre uçarak başka evin üzerine düştü - Son Dakika
Arnavutköy'de çatı 30 metre uçarak başka evin üzerine düştü

08.01.2026 11:50  Güncelleme: 11:54
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir evin çatısını yerinden kopararak yaklaşık 30 metre sürükledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük panik oluştu. Çatının düştüğü ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle bir evin çatısı yerinden koparak yaklaşık 30 metre savruldu. Uçan çatı, yan sokaktaki başka bir evin üzerine ve sokağa düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük panik oluştu.

Olay, Arnavutköy'ün Boyalık Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir evin çatısı yerinden koparak, yaklaşık 30 metre sürüklenerek yan sokaktaki bir evin üzerine ve sokağa düştü. Çatının düştüğü ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edilirken, sokak tamamen trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri ise sokağın yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. Yetkililer, çatının düştüğü yapıda hasar tespit çalışması yapılacağını belirtirken, bölgede çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:00
