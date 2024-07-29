İstanbul Arnavutköy Göleti'nde Yasa Dışı Balık Avcılığına Cezalar Verildi - Son Dakika
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İstanbul Arnavutköy Göleti'nde Yasa Dışı Balık Avcılığına Cezalar Verildi

İstanbul Arnavutköy Göleti'nde yapılan denetimde yasadışı ticari balık avcılığı yaptıkları belirlenen 2 kişiye toplam 26 bin 628 lira idari para cezası verildi. Denetimler çerçevesinde 2 adet zıpkına ise el konuldu.

29.07.2024 09:47
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İstanbul Arnavutköy Göleti'nde yapılan denetimde yasadışı ticari balık avcılığı yaptıkları belirlenen 2 kişiye toplam 26 bin 628 lira idari para cezası verildi. Denetimler çerçevesinde 2 adet zıpkına ise el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekiplerince Arnavutköy Göleti'nde yasadışı ticari balık avcılığına yönelik denetim gerçekleştirildi.

2 kişiye 26 bin 628 lira idari para cezası verildi

Ekiplerce yapılan denetimlerde yasadışı olarak zıpkın ile avcılık yaptıkları tespit edilen 2 kişiye 26 bin 628 lira idari para cezası verildi. Ayrıca yapılan denetimler çerçevesinde e adet zıpkına el konuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Arnavutköy Göleti'nde Yasa Dışı Balık Avcılığına Cezalar Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy Göleti'nde Yasa Dışı Balık Avcılığına Cezalar Verildi - Son Dakika
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