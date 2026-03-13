Avcılar'da kentsel dönüşüm kontrolden çıktı, bina kendiliğinden yıkıldı

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm sırasında bina kendiliğinden çöktü. Yaşanan anlarda ortalığı toz bulutu kaplarken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım kontrolden çıktı. Bina kontrolsüz şekilde kendiliğinden yıkıldı. Ortalığı duman kapladı. Vatandaşlar yıkıma tepki gösterdi. Yıkımı yapan firmaya ise belediye tarafından 'çevreyi kirletme' gerekçesiyle 30 bin liralık ceza kesildi.

Kontrolsüz şekilde gerçekleşen yıkım anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL