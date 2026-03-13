Avcılar'da kentsel dönüşüm kontrolden çıktı, bina kendiliğinden yıkıldı - Son Dakika
Avcılar'da kentsel dönüşüm kontrolden çıktı, bina kendiliğinden yıkıldı

13.03.2026 13:23
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında bir bina kendiliğinden çöktü. Olay sırasında meydana gelen toz bulutları ve yıkım anı vatandaşlar tarafından kaydedildi. Yıkımı gerçekleştiren firmaya belediye tarafından ceza kesildi.

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm sırasında bina kendiliğinden çöktü. Yaşanan anlarda ortalığı toz bulutu kaplarken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı bir binanın kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım kontrolden çıktı. Bina kontrolsüz şekilde kendiliğinden yıkıldı. Ortalığı duman kapladı. Vatandaşlar yıkıma tepki gösterdi. Yıkımı yapan firmaya ise belediye tarafından 'çevreyi kirletme' gerekçesiyle 30 bin liralık ceza kesildi.

Kontrolsüz şekilde gerçekleşen yıkım anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Avcılar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da kentsel dönüşüm kontrolden çıktı, bina kendiliğinden yıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
SON DAKİKA: Avcılar'da kentsel dönüşüm kontrolden çıktı, bina kendiliğinden yıkıldı - Son Dakika
