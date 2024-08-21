3.Sayfa

İstanbul Bahçelievler'de korkutan marangozhane yangını

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın marangozhane olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki marangozhane atölyesinde çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangının dumanları tüm sokağı kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.