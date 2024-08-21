İstanbul Bahçelievler'de korkutan marangozhane yangını - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul Bahçelievler'de korkutan marangozhane yangını

Geniş Video İzle

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın marangozhane olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü ve ölen ya da yaralanan olmadı.

21.08.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de korkutan marangozhane yangını

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın marangozhane olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki marangozhane atölyesinde çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangının dumanları tüm sokağı kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrasında ortaya çıkacağı öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Bahçelievler\'de korkutan marangozhane yangını
Kaynak: İHA

Bahçelievler, İstanbul, 3-sayfa, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Bahçelievler'de korkutan marangozhane yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
13:08 Prof. Dr. Yavuz’dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var Prof. Dr. Yavuz'dan Batı Nil virüsü uyarısı: Vakalar artıyor, beyne yerleşme riski var
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
07:38 Okan Buruk’tan olay tepki: İsviçre’nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz Okan Buruk'tan olay tepki: İsviçre'nin kardeş ülkesinde Alman hakem atadılar, rövanş maçına Azeri hakem istiyoruz
01:13 Bursa’da CHP’li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu Bursa'da CHP'li meclis üyesi evinde başından vurulmuş halde bulundu
00:49 Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı Asırlık çınar ağacının dalları kahvehanede oturanların üzerine düştü: 9 yaralı
00:44 Trump’a mitingde ’’kurşun geçirmez camlı’’ önlem Trump'a mitingde ''kurşun geçirmez camlı'' önlem
23:52 Galatasaray, Young Boys’a deplasmanda 3-2 mağlup oldu Galatasaray, Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 15:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Bahçelievler'de korkutan marangozhane yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement