İstanbul Başakşehir\'de silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Başakşehir'de silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başakşehir'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan iki kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.
Başakşehir'de iki kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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