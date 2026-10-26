İstanbul Başsavcılığı, baro adayı Kanadoğlu'nun sözleri üzerine soruşturma başlattı - Son Dakika
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İstanbul Başsavcılığı, baro adayı Kanadoğlu'nun sözleri üzerine soruşturma başlattı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda baro başkanı adayı Avukat Osman Korkut Kanadoğlu'nun sözleri nedeniyle resen soruşturma başlattı. Savcılık, ifadelerin içeriği ve bağlamının dikkate alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, baro seçimleri sırasında baro başkanı adayı Avukat Osman Korkut Kanadoğlu'nun sarf ettiği sözler nedeniyle, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, " İstanbul Barosu'nun 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu sırasında, Avukat Hakları Grubu'nun İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu tarafından sarf edilen sözler nedeniyle, söz konusu ifadelerin içeriği ve bağlamı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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