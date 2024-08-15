İstanbul Beylikdüzü'nde Polis Süsü Veren Sürücü Tehdit Etti

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İstanbul Beylikdüzü'nde servis minibüsünde aracının medya sisteminden polis telsizi sesi açan bir sürücü, iddiaya göre yolda tartıştığı başka bir araç sürücüsüne ceza yazmak için tehdit etti. Kendine polis süsü veren şahsın daha sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Beylikdüzü İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolda bir ticari minibüs ve binek araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışma üzerine ticari minibüs sürücüsü aracının medya sisteminden polis telsizi sesi açarak kendisine polis süsü verdi. Şahıs karşı taraftaki sürücüyü ise ceza yazmakla tehdit etti. Olay sonrası binek araç sürücüsü polisi telefonla arayacağını söyleyince ticari minibüsü sürücüsü özür dileyerek olay yerinden ayrıldı. Yaşanan anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL