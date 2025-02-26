İstanbul Boğaz Köprüsü'nde bir kadın, kıyafetlerini çıkararak korkuluklara çıktı ve intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçleri, kadını ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yoğun trafik nedeniyle köprüde araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle kadın korkuluklardan indirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Boğaz Köprüsü'nde İntihar Girişimi: Kadın Korkuluklara Tırmandı - Son Dakika
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