Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldı"
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı - Son Dakika
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i mahkemece tutuklandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İbrahim P. tarafından diğer 3 kişiye av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralılardan Okan O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan İbrahim P. ise jandarma tarafından yakalandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kuyumcudan silahla soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, sanal bahis kaynaklı banka borçlarının bulunduğu ve soygunu bu nedenle gerçekleştirdikleri öğrenildi. Dün gerçekleşen olayda maskeli 2 kişi, kuyumcudan 1,5 kilogram ağırlığındaki altınları alarak kaçmıştı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak ters döndü ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Niğde'de Aladağlar'a çıkan bir dağcı, 6 kişilik Alman turist grubuna rehberlik etmek için çıktığı sırada kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Cansız bedenin kurtarılması için çalışmalar yarın başlayacak.
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