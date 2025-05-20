İBB soruşturmasında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga operasyonunda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. yöneticileri ile İzmir Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin de yer aldı. - İZMİR