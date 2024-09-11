İstanbul Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika
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İstanbul Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı

İstanbul Çatalca\'da Fabrikada Yangın Çıktı

İstanbul Çatalca'da bir fabrikada elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen veya yaralanan olmadı.

11.09.2024 14:27
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İstanbul Çatalca'da bir fabrikada elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ölen yada yaralanan olmadı. Fabrika sahibi İbrahim Yavuz, " İçeride elektrik sorunuyla uğraşırken bir anda alev almaya başladı. İçeride yangın tüpleri vardı ben söndürmeye çalıştım ama çalışanlar panik yapıp kaçmaya başladı. İçeride bulunan polyester eldivenler alev alınca hızla büyüdü"dedi.

Yangın saat 12.20 sıralarında Nakkaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1000 metrekare üzerine kurulu olan

ediven fabrikada elektrik arızası çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Yapılan ihbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, fabrika sahibi İbrahim Yavuz hafif yaralandı.

Fabrika sahibi İbrahim Yavuz, " İçeride elektrik sorunuyla uğraşırken bir anda alev almaya başladı. İçeride yangın tüpleri vardı ben söndürmeye çalıştım ama çalışanlar panik yapıp kaçmaya başladı. İçeride bulunan polyester eldivenler alev alınca hızla büyüdü. İçeride kimse yok hepsi kaçtı. Yaralı yok sadece benim yüzüm yandı biraz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Çatalca'da Fabrikada Yangın Çıktı - Son Dakika

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