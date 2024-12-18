İstanbul'da 2 Yaşındaki Çocuğa Yabancı Cisim Takıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 2 Yaşındaki Çocuğa Yabancı Cisim Takıldı

Avcılar'da yüksek ateşli bir çocuğun boğazına yabancı cisim takıldı, hastaneye kaldırıldı.

18.12.2024 10:49
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İstanbul Avcılar'da iddiaya göre yüksek ateşli bir çocuğun nefes borusuna yabancı cisim takıldı. Sokağa çıkarak çevredekilerden yardım isteyen aile, 2 yaşında çocuğu hastaneye kaldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 2 yaşındaki D.T. isimli çocuk yüksek ateşli hastayken boğazına yabancı bir cisim takıldı. Panikle çocuklarını dışarı çıkaran aile ve çevredekiler nefes borusuna kaçan yabancı cismi bir türlü çıkarmadı. Fenalaşan çocuk ailesi tarafından araçla hastaneye kaldırılıp yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ailenin yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ailenin kucağında çocuk ile yaşadıkları korku dolu anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 2 Yaşındaki Çocuğa Yabancı Cisim Takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2 Yaşındaki Çocuğa Yabancı Cisim Takıldı - Son Dakika
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