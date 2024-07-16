İstanbul'da 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü olayda yeni detaylar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü olayda yeni detaylar

Şişli Pangaltı'da bir kıraathanede öldürülen 22 yaşındaki gencin, kuzeninin silahıyla oynadığı sırada kazara ateş alarak kalbinden vurulduğu ortaya çıktı. Polis incelemesinde, silahın önce kuzenin elini deldiği ve ardından gencin kalbine saplandığı belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken, kuzen ve bir diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.

16.07.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü olayda yeni detaylar: Kuzeni kazara silahla kalbinden vurmuş

22 yaşındaki gencin kuzeninin silahıyla oynadığı esnada kazara ateş alması sonucu kalbinden vurularak öldüğü ortaya çıktı

İSTANBUL - Şişli Pangaltı'da cadde üstündeki bir kıraathanede öldürülen 22 yaşındaki gencin, yaşı küçük kuzeninin silahıyla oynadığı esnada kazara ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Polisin incelemesinde ateş alan silahın önce kuzeninin elini deldiği sonra gencin kalbine saplandığını belirlendi. Gözaltınan alınan 7 şüpheliden 5'inin görgü şahidi olarak ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı, yaşı küçük 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şişli Pangaltı semti Bozkurt Mahallesi'nde dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen 22 yaşındaki Ahmet Karadaş, mekanda silahla vurularak hayatını kaybetmişti. İntihar ettiği ihbar üzerine gelen polis gencin öldürüldüğünü tespit etmiş ve içerideki 7 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kuzenini kazara kalbinden vurmuş

Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis yaptığı kapsamlı incelemede, Ahmet Karadaş'ın mekanında balkonunda oturduğu esnada içeriye yaşı küçük kuzenini C.K.'nın geldiğini, bir süre sonra kuzeninin silahıyla oynamaya başladığını belirledi. Yaşı küçük kuzeninin oynadığı silahın bir anda ateş aldığını ve elini delerek Karadaş'ın kalbine saplandığını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'inin görgü şahidi olarak ifadesinin alınarak serbest bırakıldığı, gencin kuzeni C.K. ve yaşı küçük şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Pangaltı, İstanbul, Şişli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü olayda yeni detaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan üstü kapalı “Suriye“ mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstü kapalı "Suriye" mesajı: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda var
20:01 Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç: Ev sahipleri öğrencinin sınav notuna göre daire kiralıyor
19:11 ABD’de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden’ın önüne geçti ABD'de yapılan ankette Trump, salıncak eyaletlerde Biden'ın önüne geçti
18:27 MHP’den ’“el öpme“ eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP’ye yakışan bir tavır MHP'den '"el öpme" eleştirilerine zehir zemberek sözler: CHP'ye yakışan bir tavır
18:22 Depremin vurduğu Malatya’da esnaf şimdi de sokakta kaldı Belediye başkanını istifaya çağırdılar Depremin vurduğu Malatya'da esnaf şimdi de sokakta kaldı! Belediye başkanını istifaya çağırdılar
19:58 Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
18:57 Fenerbahçe’nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul’a geldi Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi
18:49 EURO 2024’ün en iyi 10 golü açıkladı 2 yıldızımız birden listede EURO 2024'ün en iyi 10 golü açıkladı! 2 yıldızımız birden listede
18:26 Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1’i ağır 10 kişi yaralı Kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1'i ağır 10 kişi yaralı
18:17 UEFA Uluslar Ligi’ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Galler maçının oynanacağı stat belli oldu
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 22:48:20. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 22 yaşındaki gencin öldürüldüğü olayda yeni detaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement