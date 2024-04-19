İstanbul'da karıştığı 32 ayrı dolandırıcılık olayı dosyasından 44 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan azılı dolandırıcı, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul'da 32 ayrı dolandırıcılık dosyasından aranan ve hakkında 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.'nin Bornova ilçesinde olduğunu belirledi. Dün polis ekiplerince yapılan çalışmada, Doğanlar mevkiinde yakalanan K.K.'ye yapılan incelemede, şahsın cezaevi firarisi olduğu, güveni kötüye kullanmak, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 32 ayrı dosyadan toplam 44 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 milyon 670 bin lira para cezası ile arandığı ortaya çıktı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan K.K., Işıkkent Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 32 ayrı dolandırıcılık olayından aranan azılı dolandırıcı İzmir'de yakalandı - Son Dakika
Beylikdüzü'nde bulunan bir butik giyim dükkanının camına gece saatlerinde 5 el ateş açıldı. Dükkan sahibi tehdit almadıklarını belirtirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Mersin'de internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan operasyonda cep telefonları, banka kartları ve harici bellekler ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında bulunan otobüs, Bulgaristan'a yolcu taşırken devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Ordu'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, organize suç örgütü üyeliği ve 6136 SKM suçundan tutuklandı. Şüphelilere yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan yangında meydana gelen hasar, dron ile görüntülendi. Yangın sonucunda marketteki ürünler tamamen yanarken, çatı çöktü.
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