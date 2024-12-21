İstanbul'da 4 DEAŞ'Tan Tutuklama

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İstanbul'da yakalanan 4 DEAŞ'lı tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik dün operasyon düzenlenmiş, örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu 19 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Terör şüphelisi 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalanan 14 yabancı uyruklu şahıs sınırdışı edilirken, 1 kişinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.