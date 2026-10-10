İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen operasyonda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen operasyonda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi

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İstanbul\'da 4 ilçede düzenlenen operasyonda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi
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İstanbul Narkotik ekiplerinin 9 Ekim'de Büyükçekmece, Başakşehir, Fatih ve Beylikdüzü'nde 2 ikamet ve 2 araca düzenlediği operasyonda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un dört ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 9 Ekim'de Büyükçekmece, Başakşehir, Fatih ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen 2 ikamet ve 2 araca operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarBüyükçekmeceBeylikdüzüBaşakşehirNarkotik3. SayfaİstanbulGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen operasyonda 57 kilo 300 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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