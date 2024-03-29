İstanbul'da 42 asker kaçağı yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde polisin gerçekleştirdiği geniş çaplı asayiş uygulamasında, "Askeri Ceza Kanunu"na muhalefet suçundan aranma kaydı bulun 42 kişi yakalandı. İlçe genelinde 844 şüphelinin sorgusu yapılan çalışmalarda ise 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Emniyet Müdürlüğü ile ilçe emniyete bağlı yunus ekipleri ve devriye timleri tarafından ilçe genelinde "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" kapsamında geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Fatih'in kalabalık mahallelerinden Kumkapı genelinde dün düzenlenen iki aşamalı uygulamada, eğlence mekanları, metruk bina ve sokaklar didik didik arandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 844 şüpheli şahıs sorgulanırken, bu kişiler arasında 42 yoklama kaçağı, 1 aranan şahıs, 9 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu kanun kaçakları ile ilgili gerekli tahkikat işlemlerine başlanırken, ülkeye illegal olarak giriş yaptığı saptanan 9 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde avukatlık yapan Aydın Ceylan, bir binadan çıkarken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından ayağından vuruldu. Olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Yozgat merkezli 2 ilde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne üye oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise akıllı cep telefonları, laptop bilgisayar, flash bellek, sim kartları ve örgüte ait dokümanlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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