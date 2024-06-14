İstanbul'da 500 Milyon Liralık Kaçak Otomobil Yedek Parçası Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İstanbul'da 500 Milyon Liralık Kaçak Otomobil Yedek Parçası Ele Geçirildi

İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan 204 bin 763 araç yağ filtresi, yakıt filtresi, klima filtresi ve mazot filtresinden oluşan gümrük kaçağı otomobil yedek parçası ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

14.06.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan 204 bin 763 araç yağ filtresi, yakıt filtresi, klima filtresi ve mazot filtresinden oluşan gümrük kaçağı otomobil yedek parçası ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki ilçede kaçak oto yedek parçası tespit edildi.

Emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahıslara yönelik, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde bulunan işyeri, depo ve araçlara gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan 204 bin 763 araç yağ filtresi, yakıt filtresi, klima filtresi ve mazot filtresi ele geçirildi.

Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, yakalanan emniyete götürülen şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi. Zanlılar ile ilgili başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansırken, soruşturma kapsamında ele geçirilen yedek parçalar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Operasyon, Bağcılar, İstanbul, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 500 Milyon Liralık Kaçak Otomobil Yedek Parçası Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:57 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:47:07. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 500 Milyon Liralık Kaçak Otomobil Yedek Parçası Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement