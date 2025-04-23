İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenyurt'taki çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların park ve bahçelere akın ettiği deprem sırasında Esenyurt'taki bir rezidans sallandı. Çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL