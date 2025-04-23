İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Sıddık Camii Mühürlendi

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde Arnavutköy'de bulunan Sıddık Camii minaresi hasar aldı. Yetkililer tarafından cami mühürlenerek kapatıldı, çevresinde ise güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Sıddık Camii hasar aldı. Camii minaresinde gerçekleşen yamulmayı fark eden görevliler yetkililere haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan belediye ekipleri camiye giriş ve çıkışları kapatıldı. Ekipler tarafından cami mühürlenirken, çevresinde barikatla güvenlik koridoru oluşturuldu. Yamulan camii minaresi dron ile havadan görüntülendi.

Camii cemaatinden olan Nabi Altay, "Üçüncü şerefenin üzerine bir kırılma olmuş. Belediye ekipleri tedbir amacıyla önlem aldı, camimiz mühürlendi. Biz her gün burada namaz kılıyoruz bir şey yoktu öğlen olan depremde oldu. Çok yamulmuş şu anda tedbir amaçlı boşaltıldı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL