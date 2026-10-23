İstanbul'da 6 ayrı saldırı olayında 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 6 ayrı saldırı olayında 12 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul\'da 6 ayrı saldırı olayında 12 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da farklı tarihlerde iş yerlerine yönelik 6 ayrı kurşunlama, kundaklama ve gasp olayına ilişkin eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirilirken, tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da farklı tarihlerde iş yerlerine yönelik kurşunlama, araç kundaklama ve gasp olaylarına ilişkin başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirildi.

Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerine yönelik saldırılarla ilgili çalışma başlatıldı. Farklı tarihlerde meydana gelen 6 ayrı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin adresleri tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 24 Eylül'de Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir iş yerine, 28 Eylül'de Başakşehir'deki bir iş yerine yönelik kurşunlama, 9 Ekim'de Güngören'de bir aracın kundaklanması, 10 Ekim'de aynı ilçede faaliyet gösteren bir döviz bürosuna yönelik gasp, 15 Ekim'de Bayrampaşa'da bir kafenin ve 20 Ekim'de Esenyurt'ta bir galerinin kurşunlanması olaylarıyla bağlantılı şahıslar belirlendi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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