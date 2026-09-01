İstanbul'da 83 yaşındaki emekliye 72 milyonluk altın dolandırıcılığında son firari Şanlıurfa'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 83 yaşındaki emekliye 72 milyonluk altın dolandırıcılığında son firari Şanlıurfa'da yakalanıp tutuklandı

İstanbul\'da 83 yaşındaki emekliye 72 milyonluk altın dolandırıcılığında son firari Şanlıurfa\'da yakalanıp tutuklandı
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İstanbul Beşiktaş'ta kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 83 yaşındaki emekli Dinçer Kazancı'yı arayarak 72 milyon lira değerindeki 1758 cumhuriyet altınını almayı başardı. Olayla ilgili soruşturmada "atıcı" olduğu belirlenen Ahmet K., Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 83 yaşındaki emekliyi dolandırarak 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet cumhuriyet altınını alan firari şahıslardan biri Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye görme olay, 16 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Emekli Dinçer Kazancı (83), kendisini arayarak polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesi üzerine evinde bulunan yaklaşık 72 milyon lira değerindeki bin 758 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcılara verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Kazancı, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğinin koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, olayda "eldenci", "aracı", "üst aracı" ve "atıcı" olarak görev aldıkları değerlendirilen Mehmet U., Hasan T., İsmail A., Fethi K. ve Selahattin A., 29 Haziran'da İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüpheli bir ay sonra yakalandı

Soruşturma kapsamında "atıcı" konumundaki Ahmet K. da Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Eyyübiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş, Dolandırıcılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, İstanbul, Jandarma, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 83 yaşındaki emekliye 72 milyonluk altın dolandırıcılığında son firari Şanlıurfa'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 83 yaşındaki emekliye 72 milyonluk altın dolandırıcılığında son firari Şanlıurfa'da yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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